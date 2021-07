Il parroco della Parrocchia di Cataforio scrive al sindaco: “Cimitero saturo, serve adeguata soluzione”

Di seguito la lettera del parroco della Parrocchia di Cataforio al Sindaco per la situazione del cimitero. – Egregio Signor Sindaco,

Facendomi interprete del dolore e del disagio di diverse famiglie dei Borghi di Caforio e San Salvatore che hanno perso un congiunto e che negli ultimi periodi trovano difficoltà nel dare degna sepoltura ai loro cari nel Cimitero di Cataforio in quanto saturo, mi rivolgo a Lei, bussando alla sua sensibilità, affinché per quanto di Sua competenza, vengano trovate con sollecitudine adeguate soluzioni che diano l’attesa risposta alla pietà e al rispetto dei corpi dei fedeli defunti.

L’emergenza sepoltura, seppur ancora non evidente, si sta’ per approssimare poiché, proprio in queste settimane una famiglia al fine di poter dare degna sepoltura al proprio congiunto ha dovuto estumulare un altro proprio caro. Per tali evidenti motivi, nell’ottica di una sinergica