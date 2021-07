Mercato Reggina: corsa a due per la difesa, in arrivo altre uscite

Nelle pagine nazionali riservate al calciomercato il Corriere dello Sport ha fatto il punto su quelle che sono le trattative in entrata ed in uscita della Reggina.

“Per il completamento della difesa – si legge sul quotidiano romano – ballottaggi tra i centrali mancini Gauillame Gigliotti (31), liberatosi dal Chievo, e Vasco Regini (31), svincolatosi dalla Samp. Aglietti li ha allenati a Verona e Chievo. In uscita manca l’ufficialità per il trasferimento di Alessandro Farroni alla Vis Pesaro e del laterale sinistro Matteo Rubin (33) al Potenza). Dopo Bari, Catanzaro e Alessandria, anche il Pescara ha sollecitato la Reggina per il prestito del laterale Gabriele Rolando (26).