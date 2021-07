A Gallico (RC) compare la scritta “Klaus Davi uomo di pace”

‘Klaus Davi Uomo di Pace’: è comparsa questa scritta nel cuore del quartiere Gallico di Reggio Calabria, attraversato recentemente secondo gli investigatori da una violenta faida. La frase è riprodotta proprio su un muro che costeggia la rotonda ed è visibile a occhio nudo per chi deve imboccare l’autostrada o – viceversa – deve fare ingresso nei quartieri di Gallico, di Archi o Catona.

Il massmediologo ha appreso ieri sera della scritta: “Mi hanno chiamato da Reggio Calabria e oggi è arrivata la foto. Gallico di recente è stato il quartiere di Reggio più caldo. La zona in cui gli ‘Scissionisti’ di Molinetti hanno lanciato la loro Opa Criminale. Un caso? Non so”.

‘Uomo di Pace’ era anche il soprannome di Giovanni Tegano, storico capo-boss della ‘Ndrina Tegano che con i De Stefano ha dettato legge nella ‘Ndrangheta negli ultimi 50 anni. “Non so perché mi abbiano voluto così platealmente associare a lui. Forse per le mie decennali inchieste sul quartiere Archi“, ha concluso Klaus Davi.