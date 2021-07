Caulonia – Secondo appuntamento con “Le serate del gusto cauloniese”

“LE SERATE DEL GUSTO CAULONIESE” è l’evento organizzato dall’Associazione

Commercianti Kaulon18 in collaborazione con i ristoranti di Caulonia che hanno aderito

all’iniziativa per sostenere l’economia locale e il lento ritorno alla normalità pre-Covid.

Ogni giovedì di Luglio potrete degustare a soli 20€ il menu scelto dal ristorante della settimana ed

immergervi nella tipicità del luogo e nell’atmosfera distensiva di una serata con gli amici o con i

propri cari, in ottemperanza alle normative di sicurezza.

Ogni menu racchiude la peculiarità del ristorante e la scelta appassionata degli ingredienti utilizzati.

Prenotate il vostro tavolo e sostenete la volontà di ripresa collettiva.