Vaccino Covid: quanti calabresi sono vaccinati? I numeri

Come sta andando la campagna vaccinale in Calabria? È una domanda abbastanza attuale, se si considera che l’arrivo della variante Delta impone un innalzamento del livello di guardia. Le prime evidenze scientifiche raccontano come gli immunizzati in doppia dose o comunque a ciclo completato possono contare su un livello di protezione efficace. Allo stesso modo c’è consapevolezza che questo nuova mutazione del virus dovrebbe, in breve tempo, diventare dominante sfruttando la sua elevata capacità di diffusione.

I contagi su una popolazione immunizzata non dovrebbero, però, regalare gli scenari più drammatici visti negli ultimi mesi, con sistemi ospedalieri in sovraccarico e timori per la saturazione delle terapie intensive. Occorre, però, che la vaccinazione abbia rapida diffusione.

In Calabria, secondo i dati rielaborati dal Corriere della Sera ci sarebbero al 26 giugno:

-27,7% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale

-24,2% di persone che sono in attesa della seconda dose

-48,1% di persone che non hanno mai ricevuto una somministrazione del vaccino.

Quasi un calabrese su due non ha alcun tipo di protezione. Solo tre regioni peggio della Calabria: P.A Bolzano (51%), P.A. Trento (50,8%) e Sicilia (49,9%).