Reggio Calabria – Assemblea Aiga, nomine direttivo biennio 2021/2013

Questa mattina presso i locali della Sala Formazione Avvocati della Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentita partecipazione del Presidente della Corte d’Appello Luciano Gerardis, del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Saraldo Infantino e dei rappresentanti delle altre associazioni forensi, si è svolta l’Assemblea dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) sezione di Reggio Calabria.

L’Assemblea ha eletto per acclamazione il nuovo Presidente per il biennio 2021/23, l’avv. Nancy Stilo, da diversi anni membro attivo del Consiglio Direttivo, già vice-presidente di sezione, che succede al Presidente uscente avv. Davide Barberi.

L’Assemblea ha poi eletto, sempre per acclamazione, il nuovo Consiglio Direttivo di sezione così composto: Davide Barberi, Presidente uscente, assumerà la carica di Consigliere Nazionale; duplice la figura della Vice Presidenza rivestita da Sante De Franco e Michele Sergi, alla Segreteria Alessia Cellini, Tesoriere Valentina Privitera. La nuova squadra vede, poi, quali consiglieri gli avvocati Enrico Mancini, Celestina Marino, Caterina Nucera, Claudio Mangiola e Melania Maesano. I giovanissimi Maria Vittoria Barbera e Alberto Schepis alla Consulta Praticanti.

Prima di procedere all’elezione diretta, il Presidente uscente avv. Barberi ha passato in rassegna tutte le attività ed iniziative, soprattutto di formazione professionale a supporto della giovane avvocatura reggina, messe in atto dal Consiglio Direttivo uscente. Tra le altre, il convegno multidisciplinare dal titolo Aiga veste rosa, i caffe giuridici, i due corsi di formazione professionale in modalità F.A.D., organizzati dalla sezione reggina di concerto con le sezioni di Locri e Palmi, rispettivamente il primo per Curatore Fallimentare ed il successivo per Custode Giudiziario e Professionista Delegato alle vendite, con la partecipazione, tra i vari docenti, dei Giudici dell’esecuzione del Tribunale di Reggio Calabria dott.sse Drago e Alvano, e tante altre iniziative formative.

Da ultimo, e certamente non per ordine di importanza, il Presidente uscente ha poi ricordato anche le attività sociali e di volontariato svolte dalla Sezione sul territorio tra le quali la spiccano la festa di carnevale del febbraio 2020 con annessa raccolta fondi per il banco alimentare, e la raccolta fondi del dicembre 2021 dal titolo “Regaliamo una cena” dedicata anche questa ad una raccolta fondi in favore del banco alimentare di RC, organizzata in collaborazione con i giovani commercialisti ed i giovani di confindustria.

E’ toccato poi alla neo-Presidente Stilo illustrare le linee guida del suo mandato: “Ho intrapreso il percorso associativo agli esordi della mia attività professionale spinta dall’esigenza di lavorare in un luogo che fosse il più umano possibile partendo dalla convinzione che il Tribunale non è solo il posto fisico dove “fare le udienze” ma è quel luogo – fatto di volti e di storie – in cui noi avvocati trascorriamo gran parte delle nostre giornate ed è per questo che gentilezza, sorrisi, condivisione e solidarietà tra colleghi non possono – e non devono – mai mancare. Accogliere, appartenere – nel senso di far parte – e mettersi al servizio, queste le linee guida del nuovo direttivo.

Aiga da un lato favorisce questo incontro e scambio tra giovani professionisti di tutta Italia, dall’altro, e in senso più ampio, mira tanto a livello territoriale che nazionale alla tutela dei diritti della categoria e di tutte le problematiche connesse alla politica forense. Oltre ad essere una voce sempre più autorevole ai tavoli di riforma del sistema giustizia”.

I Giovani Avvocati reggini, in un clima di spiccato entusiasmo, auspicano di poter riprendere, quanto più possibile, in presenza le attività associative. Dalla politica forense alla formazione continua, ai momenti ludici e conviviali che altro non sono che occasioni di confronto e di crescita tanto professionale che personale.

Il primo importante evento di risonanza nazionale si terrà i prossimi 2-3 luglio con il primo Consiglio Direttivo Nazionale in presenza (post pandemia) proprio in Calabria. Tropea e Capo Vaticano ospiteranno centinaia di giovani avvocati provenienti da tutta Italia.

Non resta che augurare un lavoro al nuovo Direttivo Aiga della Sezione di Reggio Calabria.