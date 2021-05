Sportello di assistenza legale gratuita, nuovo servizio offerto dall’associazione Antigone-Osservatorio sulla ndrangheta

L’associazione Antigone-Osservatorio sulla ndrangheta, da sempre impegnata anche in attività a sostegno del territorio attraverso servizi come il Centro Aggregativo, i laboratori, il supporto allo studio e la distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità, offre da oggi un nuovo servizio in collaborazione con “Obiettivo Difesa”, comitato che si occupa di assistenza legale.

Professionisti del settore metteranno a disposizione gratuitamente la loro esperienza per offrire consulenza e sostegno legale, riconoscendo l’importanza di rispondere alle esigenze di soggetti che vivono situazioni di disagio e al fine di fornire loro un supporto per il superamento della loro vulnerabilità. Oltre ad una prima accoglienza ed una consulenza di massima, utili per affrontare ed incoraggiare i soggetti ad intraprendere le azioni più idonee per la difesa dei loro diritti in ambito familiare e non, sarà svolta assistenza in occasione di relazioni con le pubbliche amministrazioni.

In tal senso l’associazione Antigone-Osservatorio sulla ndrangheta avrà un ruolo di accoglienza, mettendo a disposizione le sale site presso il bene confiscato a Croce Valanidi. L’Associazione attenta all’ascolto dei bisogni del territorio, si fa mediatrice tra il soggetto e le risorse sociali più vicine per creare una porta di accesso ai servizi e di orientamento in relazione alla complessità crescente dei bisogni espressi dai cittadini e dalle loro famiglie. Lo sportello è destinato a soggetti che vivono in una situazione di indigenza e precarietà economica che manifestino una comprovata situazione di disagio al fine di individuare le problematiche e il servizio che può rispondere in modo pertinente e chiaro alla domanda, mettendo al centro la dimensione dell’ascolto, superando l’ottica dell’assistenzialismo e nel rispetto della privacy e dell’anonimato. Il servizio si svolgerà il mercoledì pomeriggio e per un primo appuntamento è sufficiente prenotare telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 0965/643521 dal lunedì al venerdì 10,00/18,00 o scrivere mail a osservatoriosullandrangheta@gmail.com.

L’iniziativa si svolgerà con il patrocinio gratuito del Comune di Reggio Calabria.