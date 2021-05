Reggio Calabria – Lite in piazza con accoltellamento, fermata una persona

Una piazza del centro di Reggio Calabria è stata il teatro di una lite tra due cittadinei, presumibilmente entrambi di origine rumena. Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato. Non sono chiari i motivi che hanno determinato il fatto, ma per la Volante della Polizia arrivata sul posto non è stato difficile capire quello che era sucesso.

Uno dei due uomini aveva colpito l’altro, senza che i familiari dell’altro potessero fare altro che provare a difenderlo e soccorrerlo poco dopo l’azione violenta.

L’intervento degli uomini delle forze dell’ordine ha comunque portato la situazione alla calma e all’indentificazione di una persona che è oggetto d’indagine e interrogato in Questura.