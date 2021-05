Successo per la Dda di Reggio Calabria e della Squadra Mobile , latitante finisce in manette

Alle prime luci dell’alba, a conclusione di complesse e articolate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni BOMBARDIERI, in agro del comune di Rizziconi, all’interno di un’abitazione rurale, la Squadra Mobile reggina ha localizzato e catturato il latitante C.G. classe 1965 di Rizziconi (RC).

Il 16 gennaio 2021, C. G. si era sottotratto all’esecuzione dell’ordine di carcerazione n. 11/2021 SIEP, emesso nei suoi confronti in data 15.01.2021 dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Firenze, dovendo espiare la pena di 8 anni di reclusione a seguito di condanna riportata per una serie di reati commessi nel 2008, in concorso con altri soggetti, nel territorio della provincia di Siena – aggravati dalle circostanze di cui all’art. 7 L. 203/91 – quali violenza privata, rapina, lesioni personali, furto, incendio, danneggiamento a seguito di incendio, allorquando si trovava a Spoleto (PG) in regime di semilibertà.

Per tali fatti, in data 19.07.2010, il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze, su richiesta della D.D.A. del capoluogo toscano, emetteva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti e di altri sei indagati.

Il 14 gennaio 2021, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso di C. G., confermando la condanna a lui inflitta dalla Corte d’Appello di Firenze in data 13.05.2019 ad anni 8 di reclusione

C. G. è nipote di C. T. classe 1939, ritenuto elemento di vertice della cosca di ‘Ndrangheta di Rizziconi (RC), attualmente detenuto.

Pertanto, C. G. è cugino di primo grado dei figli dell’anziano boss C.T., ovvero C.G. classe 1978 e C.D. classe 1982, attualmente detenuti, arrestati dopo numerosi anni di latitanza dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria e dal Servizio Centrale Operativo, rispettivamente, in data 29.01.2016 e 02.08.2019.

In data 03.02.1991, nel corso di una lite per futili motivi, C. G. classe 1965 uccise a Rizziconi a colpi di arma da fuoco un uomo di 31 anni del citato paese della Piana di Gioia Tauro, rendendosi irreperibile.

Per tale delitto fu condannato dalla Corte d’Assise di Palmi ad anni 26 di reclusione e la pena fu confermata in Appello.

Dopo poco più di tre anni di latitanza, fu catturato dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria in data 21.02.1994 a Montecatini Terme (PT), dove aveva trovato rifugio presso un conterraneo.

Nel corso dell’odierna operazione di polizia giudiziaria è stato arrestato in flagranza di reato un soggetto di 56 anni ritenuto responsabile di procurata inosservanza di pena nei confronti del latitante in questione.

Le indagini condotte della Sezione Criminalità Organizzata e Catturandi della Squadra Mobile di Reggio Calabria che in data odierna hanno portato alla cattura del latitante sono state coordinate dal Procuratore Aggiunto Calogero Gaetano PACI e dai Sostituti Procuratori Francesco PONZETTA e Giulia Maria SCAVELLO.