Nuovo appuntamento a Reggio Calabria targato Plastic Free e Differenziamoci Differenziando

Proseguono con successo le iniziative di Plastic Free a Reggio Calabria.

Domenica 23 maggio più di ottanta volontari si sono riuniti nella spiaggia di Punta Pellaro per ripulire e dare decoro a uno dei luoghi turistici più frequentati della città.

Grazie anche all’intervento di altre realtà associative reggine, quali Differenziamoci Differenziando, Pro Loco Reggio Sud APS e ACRO, sono stati raccolti moltissimi rifiuti di ogni genere, riqualificando il tratto del rettilineo di Punta Pellaro che precede il NewKiteZone.

Finora, grazie all’organizzazione dei referenti locali Davide Arillotta, Serena Pensabene, Giulia Surace e Ludovica Monteleone, Plastic Free ha fatto tappa in diversi punti della città riunendo cittadine e cittadini che hanno a cuore il territorio e che decidono volontariamente di mobilitarsi per prendersene cura in prima persona.

L’azione di sensibilizzazione sulla pericolosità della plastica e degli altri rifiuti dispersi nell’ambiente che Plastic Free sta svolgendo coinvolge in maniera sempre più diretta e concreta tutta Italia e l’adesione e l’entusiasmo dei partecipanti crescono di raccolta in raccolta.

Il bene genera altro bene e stimola una cultura di condivisione e compartecipazione. Per questo, alla fine della giornata, il NewKiteZone ha comunicato di voler regalare una lezione gratis ai volontari che hanno contribuito a rendere più bella e vivibile la spiaggia.

La programmazione dei prossimi eventi – che terrà conto del caldo in arrivo – è in corso e sono previste altre iniziative per godere della natura calabrese e al contempo tutelarla.