Nesci: “Inaugurazione waterfront occasione per Reggio Calabria di immaginarsi e proiettarsi nel futuro”

“L’inaugurazione del Waterfront deve rappresentare quella soluzione di continuità che apre la strada alla Reggio Calabria del futuro” fa sapere la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale On. Dalila Nesci arrivata oggi nella Città Metropolitana. “La creazione di una passeggiata panoramica che mette in relazione e in costante dialogo la città con il mare, gli eventi artistici e culturali che la animeranno, le potenzialità urbane alle quali saprà fornire un’occasione di realizzazione – continua l’On Nesci – faranno sempre più di Reggio una protagonista del Sud e di tutto il Mediterraneo”. La Sottosegretaria ha poi voluto ribadire l’importanza della speciale congiunzione storica nella quale tutti i livelli istituzionali sono chiamati a cooperare nell’interesse del Paese e del Meridione: “Siamo ad un bivio: possiamo riproporre ai cittadini quell’atteggiamento che spesso ci ha intrappolati in lungaggini, impasse e labirinti burocratici oppure proiettarci nel futuro, creando quella proficua sinergia, quella trasversalità che guardi esclusivamente all’interesse della cittadinanza. Il Waterfront” – ha concluso l’On. Nesci – “ha vissuto diverse fasi, tra cui un lungo momento di stallo. Ora finalmente, anche grazie all’impegno del Sindaco Giuseppe Falcomatà, si è concretizzata l’opportunità per la sua realizzazione e ciò rappresenta una vittoria per tutti i calabresi”.