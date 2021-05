Arredi urbani al Cedir, il Gruppo La Svolta: “Fanno parte di progetti di rigenerazione urbana e saranno posizionati in tre zone della città”

“Gli arredi urbani posizionati al Cedir fanno parte di tre distinti progetti che riguardano tre aree della città, delle quali una al centro storico e due nella zona nord. A dispetto di ciò che afferma qualche gruppo politico non sono affatto abbandonati, ma riposti in attesa di essere collocati in alcune aree del centro urbano e naturalmente non costituiscono intralcio a nessuno. Si tratta infatti di arredi urbani il cui posizionamento segue un iter ben preciso che si conclude con l’installazione che deve avvenire ad opera di aziende qualificate e certificate, al termine di attività di rigenerazione urbana che prevedono solo a conclusione l’apposizione degli arredi”. È quanto afferma in una nota il gruppo comunale La Svolta.

“Accogliamo con favore le proposte di tutti i cittadini – prosegue la nota – non ultime associazioni e comitati. Come già ribadito la cittadinanza attiva è essenziale in tutte le città. Ma ci piacerebbe ricordare, anche a chi si cela dietro gruppi politicizzati per attivare polemiche in maniera strumentale, che nel fare proposte non basta solo scriverle e trasmetterle a chi di dovere, sarebbe opportuna anche la presenza di chi le pone per argomentarle e favorirne il dibattito al fine di modificare per migliorare le varie materie o discipline che le riguardano”.

“Vogliamo dunque invitare ad una maggiore pacatezza, lucidità e ad un più utile approccio propositivo quanti in questi giorni hanno sollevato polemiche in merito – aggiungono i rappresentanti del gruppo “La Svolta” – perché questa amministrazione ha ben chiaro il quadro delle priorità e dei relativi interventi che occorre attuare sul fronte del decoro urbano e della riqualificazione degli spazi cittadini. Un percorso che stiamo portando avanti in modo attento e scrupoloso – conclude la nota – e soprattutto nel pieno rispetto della legalità e delle disposizioni in materia di sicurezza, con l’obiettivo di assicurare la massima qualità degli interventi e delle opere che stiamo realizzando”.