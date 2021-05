Coolap: la storia infinita dei lavoratori della psichiatria di Reggio Calabria

Nella tarda mattinata del 03 maggio presso la cittadella regionale di Catanzaro si è tenuto un incontro con i rappresentanti delle cooperative sociali, il Governatore ff Spirlì e il Commissario Guido Longo. Presente anche il deputato Cannizzaro, promotore dell’incontro e, tra i presenti, un rappresentante del Coolap, Vincenzo Barbaro.

Le dichiarazioni fatte da parte del Governatore ff Spirlì e rese pubbliche sono state le medesime: “con il Commissario Longo interverremo in maniera radicale su tutte le criticità rappresentate dalle cooperative”.

La cosa che ci ha lasciati perplessi, nello specifico a noi del Coolap, è stato semplicemente il fatto di non aver appreso il come e il quando. Sappiamo benissimo che le intenzioni sono meritevoli e degne di nota, ma per vivere bisogna essere pagati.

Il tempo per i tanti lavoratori è terminato da quando sono venuti meno i bisogni primari che hanno fatto scaturire un amaro esame di questa realtà, che ci rende insofferenti e smentisce ogni tipo di proclama.

Con questo non vogliamo dubitare delle buone intenzioni di nessuno, ma tanti anni di lotte e di sofferenze ci insegnano a tenere la guardia sempre alta.

Il Commissario Longo, a domanda esplicita del collega del Coolap su quando verranno pagati i servizi, ha risposto testualmente: “i servizi resi saranno pagati”; anche in questo caso senza specificare il come e il quando, pur sollecitato.

Noi lavoratori, oggi più che mai, abbiamo bisogno di certezze immediate. Capiamo benissimo le difficoltà del caso e il fatto che il commissario Longo non intenda fare proroghe, ma ci deve spiegare come intenda pagare il vitale regresso dovuto. Non vogliamo neanche noi vivere di infinite proroghe perché il problema va risolto definitivamente; ma bisogna