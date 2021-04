(VIDEO) Covid e divieti a Reggio Calabria, il questore: “I reggini si comportano bene. Speriamo nel giallo, controlli serrati ma con buonsenso”

Il questore di Reggio Calabria Bruno Megale è stato ospite negli studi di Strill.it della trasmissione 211 .. Si è parlato dei grandi temi d’attualità che al momento riguardano ad esempio le norme anti-Covid. “I cittadini reggini – ha dichiarato – sono stati molto più ligi di quanto si possa pensare. I controlli sono stati serrati, rigidi. Non abbiamo alternative, abbiamo decreti da applicare sempre con il buonsenso necessario. Tranne qualche eccezione, la grande maggioranza dei cittadini ha rispettato le norme. E sappiamo con quanta sofferenza vengono mal digeriti. Dobbiamo tenere conto che è trascorso un anno”.

I reggini paiono essere anche rispettosi del coprifuoco. In giro dalle 22 alle 5 chiunque si trovi a girare la città per motivi di lavoro, salute o necessità non trova nessuno. E il questore è al corrente di quanto possa essere difficili. “Questi orari – ha evidenziato – soprattutto in realtà del Sud in cui siamo abitati ad uscire e mangiare anche abbastanza tardi diventa difficile.

La Calabria è in zona arancione. “Si auspica – ha detto il questore – che a breve si possa transitare in giallo”.

Tra le criticità che riscontra Reggio c’è al momento la presenza di assembramenti nelle zone che sono abitualmente ritrovo di giovani . “I ragazzi – ha detto il questore – si concentrano al di fuori dei locali più frequentati. Si crea questa grossa concentrazione e la difficoltà dei gestori è quella di controllare le situazioni. Non possiamo pretendere molto da loro, se non di evitare la concentrazione all’interno del locale diversificando entrata od uscita”.

Bruno Megale, oltre ad essere questore di Reggio Calabria dall’1 ottobre 2020 è anche reggino, e conosce bene le dinamiche della città con l’arrivo dell’estate . “È auspicabile – ha detto in vista della bella stagione – che ci sia una sorta di diluizione verso la Via Marina!.

