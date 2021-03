Viviamo tempi strani, difficili, tempi in cui non è proprio il caso di cercare il pelo nell’uovo. Tempi in cui, invece, vanno cercate quelle aziende che anche per la prossima Pasqua stanno vicine al territorio e alla clientela.

Qui sotto l’elenco

Chi fosse interessato a essere inserito nell’elenco può scrivere a redazione@strill.it

ESTRO PARRUCCHIERI – Parrucchieri/Solarium – 0965 891881 – Reggio Calabria

REMO PASQUALE – Salumeria/Macelleria – 0965 621372 Reggio Calabria

MALAVENDA 1872 – Dolci per ogni occasione – 0965 591526; 0965 812811 Reggio Calabria

WINNER – Bar/Pasticceria/Rosticceria – 0965 885960; 0965373790 – Reggio Calabria e Gallico

ALIBRUZIA – Sottaceti/Prodotti sott’olio – 0965 742056 – Villamesa di Calanna

‘NDUJATTONE – Artigianale piccante con ‘Nduja – 3281668920 – Caulonia

ZEROGLUT – Prodotti artigianali senza glutine – 3480127619 – Reggio Calabria