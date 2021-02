Elementi di Biodiversità nel Parco Nazionale d’Aspromonte, tutta la bellezza in un calendario (DOWNLOAD)

Bella iniziativa del Parco Nazionale d’ Aspromonte che ha provato ha raccogliere nei magnifici scatti di un calendario per l’anno 2021 un saggio della biodiversità che contraddistingue il suo territorio.

“Nel Parco Nazionale dell’Aspromonte – si legge nella presentazione del progetto – è possibile, ogni giorno, immergersi

proprio in questa meravigliosa complessità, in questa incantevole coesistenza

quotidiana con migliaia di altre forme di vita che sono accanto a noi. Tutelando

questo territorio, salvaguardandolo dall’impoverimento di questi esseri viventi,

stiamo salvando un tratto di terra, di acqua e di vita di inestimabile valore.

Questa porzione di terra, al centro del Mediterraneo, è l’angolo più ricco

di biodiversità d’Italia.

Un luogo eterogeneo, vario, integro, in cui gli habitat naturali riescono

ancora a integrarsi e sorreggersi in modo autentico.

Questa consapevolezza ha spinto l’Ente Parco a realizzare, per il 2021, un

calendario che racconti, attraverso le immagini, la meravigliosa biodiversità

di questo territorio e sia, attraverso le sue pagine, l’ambasciatore di questo

territorio e delle sue peculiarità.

Il Presidente

Leo Autelitano”.

Clicca qui per vederlo e scaricarlo