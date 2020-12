San Roberto: sinergie tra Comune e Parco in favore della scuola

Il Comune di San Roberto in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte è stato felice di regalare agli allievi ed agli studenti delle scuole elementari, medie e dell’infanzia il simpatico “Quaderno di Ciccio, lo scoiattolo dell’Aspromonte”, disponibile sia a quadri e sia a righe ed in diverse edizioni adatte ai diversi ordini e grado scolastici.

«È stato bello potere augurare ai nostri allievi buone feste ed un felice anno nuovo concludendo questo 2020 con un regalo capace di unire l’utile al dilettevole – spiega il sindaco Antonino Micari – I quaderni del Parco aiuteranno i nostri studenti nello studio e saranno uno strumento per scoprire giocando l’Aspromonte, con l’augurio che nel 2021 si possano recuperare tutte le giornate trascorse al chiuso durante le varie quarantene. Per un bambino giocare con gli amici all’aria aperta è un qualcosa di fondamentale, tutti speriamo di potere tornare presto a sentirli giocare tra le nostre contrade, alla scoperta della natura, dell’amicizia e della spensieratezza che sempre dovrebbe accompagnare l’infanzia e l’adolescenza di tutti noi».

Il Comune ha inoltre regalato all’Istituto Scolastico una fornitura di mascherine monouso adatte per le scolaresche, in modo da diffondere e supportare il corretto utilizzo dei dispositivi personali di sicurezza. Per la collaborazione l’Amministrazione tutta esprime un ringraziamento al presidente Leo Autelitano dell’Ente Parco Nazionale.