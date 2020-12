Reggio Calabria – Banca d’Italia dispone contributo a favore dell’Asp per acquisto di 4 ambulanze

Si rende noto che, in relazione al protrarsi dell’eccezionale stato di crisi determinato dall’epidemia da Covid-19, la Banca d’Italia ha disposto un contributo liberale di € 500.000,00 a favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria finalizzato all’acquisto di n. 4 Ambulanze dedicate dell’assistenza Covid-19 con relativa specifica strumentazione.

La Commissione Straordinaria congiuntamente alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Amministrativa esprimono un sentito ringraziamento al Governatore della Banca d’Italia per la sensibilità e la solidarietà dimostrata, in questo periodo così difficile per la popolazione di Reggio Calabria e provincia.

La Commissione Straordinaria

Meloni – Ippolito – Giordano