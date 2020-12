Giornata della Trasparenza in Camera di commercio di Reggio Calabria: presentati i risultati delle attività e le linee della prossima programmazione

Si è svolta oggi la Giornata della Trasparenza della Camera di commercio di Reggio Calabria, promossa dall’Ente camerale con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva di tutti i portatori di interesse alle tematiche della “trasparenza” e del “ciclo della performance”.

Quest’anno, stante la situazione di emergenza pandemica, l’evento si è svolto in parte in presenza, nel rispetto dei protocolli Covid, ed in parte a distanza ed ha registrato la partecipazione di Consiglieri camerali e rappresentanti delle Associazioni di categoria, oltre al personale dipendente.

Nell’intervento di apertura, il Presidente della Camera Antonino Tramontana ha sottolineato l’importanza di questo appuntamento, che si rinnova annualmente come momento fondamentale per condividere con la comunità di riferimento gli obiettivi dell’Ente, garantendo trasparenza ed intellegibilità verso tutti i propri interlocutori: le imprese, le associazioni, le istituzioni, i lavoratori dipendenti, i singoli cittadini e tutti i portatori di interesse. Il Presidente ha, inoltre, evidenziato l’importanza della sinergia con gli tutti gli enti del territorio per azioni di maggiore impatto per l’economia locale.

A seguire, l’interessante intervento del Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera Umberto Comite, che ha evidenziato come la trasparenza sia uno strumento fondamentale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, e per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità. Il dott. Comite ha, inoltre, rivolto un vivo apprezzamento all’Ente, sottolineandone la capacità di alimentare continuamente la relazione tra Trasparenza, Performance e Premialità, a garanzia di una corretta ed efficiente gestione.

Il Segretario Generale della Camera Natina Crea ha, quindi, relazionato sulle principali azioni portate avanti nel 2019 dall’Ente camerale e sui risultati raggiunti nei diversi ambiti di attività: semplificazione e trasparenza; tutela e legalità; internazionalizzazione; turismo e cultura; digitalizzazione; orientamento al lavoro e alle professioni; sviluppo d’impresa e qualificazione dei prodotti; ambiente e sviluppo sostenibile. La dott.ssa Crea ha, infine, illustrato le principali attività 2020 già realizzate ed in via di ultimazione e le linee di intervento che saranno oggetto della prossima programmazione. La relazione del Segretario generale è disponibile al seguente link:

http://www.rc.camcom.gov.it/P42A2322C2166S193/La-Giornata-della-Trasparenza-2020.htm.

A conclusione dei lavori, sono seguiti gli interventi di vari componenti del Consiglio camerale che hanno alimentato in maniera propositiva la discussione in merito alla programmazione delle attività camerali a beneficio delle imprese per la prossima annualità.