Reggio Calabria, una piattaforma consentirà ai medici di accedere in tempo reale ai risultati dei tamponi sui pazienti

L’Ordine dei medici di Reggio Calabria annuncia un nuovo strumento di sanità digitale, semplice, sicuro e veloce che nasce dalla piena sinergia tra lo stesso Ordine e il Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria. E cioè una piattaforma informatica che, da lunedì 23 Novembre, consentirà ai medici di base, pediatri e igienisti di poter accedere in tempo reale, al risultato del test molecolare (tampone) dei propri pazienti.

“Dopo un colloquio con i medici di Medicina generale e i pediatri – spiega il presidente dell’Ordine dei medici Pasquale Veneziano – abbiamo deciso di realizzare, grazie al dottor Sandro Giuffrida, direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria, al dottor Vincenzo Nociti responsabile del sito web dell’Ordine, al dottor Francesco Biasi responsabile del rapporto tra lo stesso Ordine ed ospedali e territorio, al dottore Domenico Capomolla, pediatra, ed al consulente esterno informatico Maurizio Campolo, un servizio che consenta agli stessi medici e pediatri di venire a conoscenza dell’esito dei tamponi dei propri pazienti. mantenendo il rispetto della privacy”.

Tramite una password, tutti i medici di Medicina generale ed i pediatri dell’Ordine dei medici di Reggio Calabria potranno accedere al portale web dello stesso Ordine all’interno del quale il Dipartimento di prevenzione dell’Asp caricherà i dati dei tamponi eseguiti giornalmente, fornendo così in modo tempestivo i risultati. In questo particolare momento di emergenza è cresciuta sempre di più la necessità di semplificare ulteriormente l’accesso alle informazioni sui test e la piattaforma informatica consentirà non solo di ottimizzare i tempi ma anche di bloccare eventuali contagi. Un progetto innovativo che supporterà i medici di base ed i pediatri che, in “real time”, avranno in autonomia, in sicurezza e nel rispetto della privacy, un dettagliato e chiaro quadro della situazione sui propri pazienti positivi e negativi. Sul portale web saranno presenti tutti i referti diagnostici e si potranno scaricare facilmente una volta effettuata la registrazione. Se si considera poi che in attesa dell’esito del tampone nasofaringeo, la persona interessata deve rimanere in isolamento domiciliare, la possibilità di avere velocemente il referto è ancor più fondamentale.