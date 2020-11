Maltempo a Crotone – L’Amministrazione comunale ai cittadini: “Restate a casa”

La situazione meteo in queste ore è destinata a peggiorare.

Restare a casa per la sicurezza e per non ostacolare il lavoro delle squadre di soccorso

Al momento non si registrano feriti

Il sindaco Voce da questa notte sta coordinando le operazioni di soccorso, in contatto costante con Prefettura, Protezione civile e Vigili del fuoco a seguito dell’eccezionale allerta che si è verificata

Tutti gli uomini e i mezzi sono sul territorio

Ripetiamo: restare a casa