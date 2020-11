Falcomatà: “Senza campanilismi, pretendiamo che la Calabria sia coinvolta nelle scelte”

Ieri sera abbiamo assistito all’ennesimo spettacolo in cui si infanga in diretta tv nazionale la Calabria ed il popolo calabrese. E’ quanto scrive su facebook il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

In pochi minuti ci siamo sentiti dire da un uomo dello Stato (e dallo Stato profumatamente pagato) che siamo tutti mafiosi, che è stato forse drogato prima di rilasciare l’intervista nella quale ha ammesso che il piano per l’emergenza Covid non esiste salvo poi dire che invece il piano esiste e che quel giorno non era lui, forse era un Avatar, perchè esiste un complotto ai suoi danni per aumentare il debito della sanità calabrese e per farlo dimettere ma che, comunque, ha provveduto ai livelli “elementari” di assistenza (peccato siano essenziali) e che va tutto bene perchè il sub commissario Maria di Amici e l’usciere rimangono in carica.

Il tutto mentre il giornalista tv sollecitava il Generale ad andare in Procura e denunciare tutto.