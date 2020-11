Coronavirus – Falcomatà: “Sulle scuole Asp non mi risponde, valuterò chiusura”

Il sindaco di Reggio Calabria , Giuseppe Falcomatà, tramite una diretta facebook, dichiara di aver, per domani mattina, convocato la task force anti covid per valutare la chiusura di tutte le scuole. “Per quanto riguarda le scuole ho chiamato l’Asp chiedendo quale fosse la situazione. Non ho ricevuto nessuna risposta. Qualora anche domani la situazione contagi nella nostra città devesse continuare ad avere il trend che sta avendo emetterò una ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici che ancora oggi sono aperti.

Il Gom ci ha comunicato che iniziano ad esserci ricoveri di bambini – dice preoccupato Falcomatà – che guariscono in pochi giorni ma comunque necessitano di assistenza. Quindi, anche se l’Asp non risponde valuterò di chiudere comunque tutte le scuole. Dobbiamo tutelarci per tutelare gli altri evitando di fare fesserie. E ai negazionisti che anche a Reggio non mancano, Falcomatà dice “smettetela di dire bestialità e fate le persone serie. Che le mascherine non servono o sono dannose ditelo a chi ha perso un proprio caro”.