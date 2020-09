Stilo (RC), al via i lavori per il riefficientemento degli impianti di depurazione

L’obiettivo dei lavori appaltati – si legge nel comunicato stampa della triade commissariale – non è solo quello di dismissione dei piccoli depuratori delle frazioni interessate con l’accentramento agli impianti principali, che verranno regolarmente messi in funzione con l’utilizzo delle più moderne tecnologie, con l’installazione di un apposito servizio di videosorveglianza, per garantire maggiore efficienza, ma assume particolare importanza per la pubblica amministrazione, oltre che per fini naturalmente pratici e di tutela ambientale. Per Stilo, i lavori una volta effettuati costituiranno una eco-rivoluzione, che tornerà a vantaggio della collettività e dell’ambiente tutto. Un altro obiettivo, in termini concreti, raggiunto dalla Commissione Straordinaria, che continua ad operare nell’amministrazione del Comune di Stilo per altri sei mesi dopo la proroga di queste ore per altri sei mesi.