Reggio Calabria – Il Salotto dei poeti ospita Katia Colica

In una location suggestiva e a contatto con la natura, la scrittrice Katia Colica presenterà il suo nuovo libro “Non questa volta”, edito da Castelvecchi. L’evento si aggiungerà a una ricchissima attività che il nutrito gruppo di artisti del Salotto dei poeti – La rosa del pozzo ha proposto per tutta l’estate agli appassionati di letteratura. Il prossimo venerdì 4 settembre alle ore 18.30, infatti, ad accompagnare l’autrice alla Fattoria Urbana di via Vallelunga a Catona, troveremo il dr. Antonino Santisi e gli interventi di Roberto Pirrello. Sarà presente l’assessora al Patrimonio Culturale Irene Calabrò che porterà i saluti istituzionali. Un appuntamento da non perdere con un romanzo da pochi giorni in libreria ambientato in una Reggio Calabria di inquietante fascino in cui i luoghi sembrano lo specchio del protagonista.