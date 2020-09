Torna a riunirsi il 15 settembre il Consiglio regionale

Riprende l’attività politico-istituzionale di Palazzo Campanella.

Si è tenuta oggi la Conferenza dei Capigruppo, coordinata dal presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini ed allargata ai Presidenti delle Commissioni, per programmare e concertare l’attività che vedrà impegnati tutti gli organismi consiliari nei prossimi mesi.

La Conferenza, che ha concluso i propri lavori nel primo pomeriggio, ha fissato per martedì 15 settembre la prossima riunione di Consiglio regionale che avrà al primo punto all’ordine del giorno la presa d’atto e la surroga del consigliere Filippo Callipo.

“In apertura dell’incontro, ho ritenuto fosse doveroso – esordisce il presidente Tallini – informare tutti i consiglieri, sulla base di una specifica e dettagliata relazione, della situazione generale di Palazzo Campanella. In particolare, l’informativa ha riguardato l’impegno e le varie attività che sono state portate avanti in questi difficili mesi estivi, improntati in modo fondamentale alla messa in sicurezza della sede del Consiglio regionale e quindi, alla sua successiva riapertura, alla luce delle verifiche tecniche che sono state condotte”.

Tra gli argomenti di confronto in seno alla Conferenza dei Capigruppo, anche il sistema scolastico regionale al quale dedicare un apposito momento di approfondimento in Consiglio regionale. Altra questione che ha impegnato i Capigruppo e i Presidenti delle Commissioni, è stata la preferenza di genere rispetto alla quale si è deciso di predisporre prossimamente un testo condiviso dal Presidente e dai tutti i Capigruppo di maggioranza e di minoranza.