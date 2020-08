Reggio Calabria – Presentata la lista del PD al Comune

“Scegli Reggio”. Scegliere il Partito Democratico per sostenere le migliori espressioni del popolo reggino, premiando la coerenza e l’appartenenza alla città.

È questo il filo conduttore che ha portato a costruire con la massima attenzione e cura la lista del PD, che è stata presentata questa mattina e che parteciperà alle elezioni comunali dei prossimi 20 e 21 settembre a sostegno del sindaco Giuseppe Falcomatà.

Una lista che coniuga esperienza e innovazione, consiglieri uscenti, amministratori già impegnati in giunta e volti nuovi, e che per la prima volta rovescia la prospettiva sul piano del rispetto della parità di genere, con una netta prevalenza di candidate donne.

Il lavoro svolto in queste settimane dal Partito Democratico è stato finalizzato a proporre all’elettorato reggino esperienze diverse e complementari: dal mondo delle professioni alla pubblica amministrazione, dalla scuola agli studenti universitari, dal mondo produttivo a quello sindacale, con una presenza significativa di iscritti e dirigenti del PD che, in questi anni, hanno condotto un intenso lavoro sul territorio rappresentando dei punti di riferimento nei quartieri di tutta la città.

Il PD riafferma così in positivo la sua vocazione ad essere sul territorio una formazione politica di popolo, radicata in tutte le realtà di un Comune vasto come quello di Reggio, nel quale è fondamentale, e lo sarà ancor di più nei prossimi cinque anni, il rapporto di prossimità tra la cittadinanza e i consiglieri comunali.

Oggi, votare PD – spiega la Federazione provinciale del Partito – significa soprattutto puntare sul senso di appartenenza a Reggio, sull’identità di un popolo fiero e dignitoso che intende tutelare da sé i propri diritti e interessi, anche grazie al rapporto proficuo e al dialogo con il governo e con il PD nazionale che hanno già portato a risultati importantissimi per il futuro della città.

Questi i nomi dei candidati, secondo l’ordine di presentazione della lista: Giuseppe Marino, Angela Martino, Antonio Castorina, Lucia Anita Nucera, Rocco Albanese, Nancy Iachino, Vincenzo Marra, Giuseppe Francesco Sera, Ersilia Andidero, Francesco Orlando Barreca, Daniela Borzumati, Giuseppe Campolo, Salvatrice Caracciolo, Vincenza Maria Grazia Ceniviva, Maria Core, Gemma Maria Cotroneo, Francesca Costantino, Maria Crucitti, Ilham El Meliani, Federica Maria Lacava, Rosario Lucà, Stefania Marcianò, Emilio Minniti, Daniela Musso, Giovanni Palermo, Teresa Giovanna Pensabene, Consolata Putortì, Carmelo Sapone, Anna Maria Sciarrone, Carmela Scordo, Domenico Sgrò, Maria Claudia Stanciu.