Gioia Tauro, Fdl su Autorità portuale: “I risultati ottenuti dall’ammiraglio Andrea Agostinelli sono evidenti”

«Per il rilancio di una infrastruttura strategica, per la Calabria e per l’intera Nazione, come il porto di Gioia Tauro si deve puntare sulla piena condivisione di scelte che abbiano come unici criteri quelli della competenza, dell’autonomia, dell’impegno e della presenza costante”. E’ quanto affermano i consiglieri regionali del Gruppo di Fratelli d’Italia.

“I risultati ottenuti dall’ammiraglio Andrea Agostinelli alla guida dell’Autorità portuale di Gioia Tauro sono evidenti, dagli investimenti che hanno consentito l’aumento del traffico e la garanzia dei livelli occupazionali, agli importanti progetti messi in cantiere come quelli del bacino di carenaggio e del gateway ferroviario. Auspichiamo che il governo nazionale possa consentire la prosecuzione di questo percorso di crescita compiendo, in sinergia con la regione, una scelta orientata alla meritocrazia e non all’occupazione di una postazione”.