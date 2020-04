Coronavirus – Gom Reggio Calabria, 1 positivo su 222 tamponi

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 222 soggetti. Di questi, 1 è risultato positivo al test.

I pazienti affetti da COVID-19 attualmente ricoverati in ospedale sono 27: 24 in degenza ordinaria e 3 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 13 (altri tre decessi sono stati registrati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria). I pazienti dimessi perché guariti sono 40.

Si comunica, inoltre, che in data odierna l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria ha concluso il primo ciclo di tamponi per ricerca del Covid-19 al personale ospedaliero e ha avviato il secodo ciclo di controllo. Per quanto concerne, invece, i dipendenti in servizio presso il Centro COVID-19 del Presidio “Riuniti” si sta procedendo all’esecuzione del terzo ciclo di tamponi. Tale attività, avviata giorni prima dell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 20 del 27 marzo 2020, è necessaria al fine di effettuare un monitoraggio rigoroso e puntuale di tutto il personale nonché mantenere alto il livello di sicurezza dei locali dell’Ospedale, tanto per i dipendenti quanto per i pazienti che vi accedono o che sono ricoverati.

La Direzione del G.O.M. continua a raccomandare a chiunque voglia chiedere informazioni, o in caso di sintomi sospetti, di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.

Si esorta tutta la cittadinanza a rispettare le norme di sicurezza e restare in casa.

Staff Direzione Generale