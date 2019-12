Reggio Calabria – Prova a disfarsi di sei fusti d’olio abbandonandoli sul lungomare, esercente denunciato

E’ una vicenda che farà discutere quella che è stata portata alla luce con un servizio di controllo operato dalla Polizia Locale di Reggio Calabria.

L’attività investigativa, coadiuvata dalle telecamere di videosorveglianza, ha permesso di accertare le responsabilità di un esercente che ha provato a disfarsi nella maniera più rapida ed incivile possibile di sei fusti d’olio esausto.

Lo ha fatto, abbandonandoli in quello che, in realtà, dovrebbe essere il salotto buono della città: ossia il Lungomare.

. Per il soggetto è scattata la denuncia alla locale Procura della Repubblica per violazione della normativa in materia ambientale.