Reggio Calabria – Il treno della befana di Incontriamoci Sempre e Apar

È partita la macchina organizzativa di INCONTRIAMOCI SEMPRE e APAR per lo svolgimento del TRENO DELLA BEFANA, evento di grande rilievo in Calabria e non solo.

Il classico appuntamento dell’Epifania inizia con la partenza del treno, alle ore 10.40 in compagnia della mitica vecchietta, dalla stazione di Reggio Calabria centrale, ed arrivo alle 10.47 nella bellissima Stazione di S.Caterina. Un piccolo viaggio, per i bambini, con tanta animazione in partenza, durante il tragitto, ed all’arrivo nella piazza soprastante la stazione, dove verranno donati dolciumi e giocattoli, e saranno accolti da tante sorprese, che annunceremo successivamente durante una conferenza stampa in cui saranno illustrati tutti i dettagli dell’evento più importante di Reggio e della Calabria.

Nell’annunciare questa bellissima iniziativa, che anno dopo anno riscuote tanti consensi ed apprezzamento, cogliamo l’occasione per lanciare l’appello ai privati cittadini ed alle Aziende a sostenere l’evento, con la donazione di giocattoli e dolciumi, per accontentare tutti i bambini.

Ricordiamo, inoltre, che il giorno precedente l’Epifania, il 5 gennaio 2020, alle ore 11.00, unitamente all’Apar, capitanata dal suo presidente Angelo Musolino, ci recheremo presso il reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, per donare giocattoli e dolciumi ai bambini ricoverati.

Un grazie a tutti i donatori!