Reggio Calabria – Il 3 dicembre seminario su mediazione penale minorile

Il 3 Dicembre 2019 ore 14,00 PALAZZO DEL CONSIGLIO REGIONALE SALA GIUDITTA LEVATO

SEMINARIO per la diffusione in Calabria del documento di studio e proposta del Garante. Nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza sulla mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile.

Con il saluto dell’on Mimmo Battaglia, presidente della conferenza interregionale per l’area dello stretto del consiglio regionale della Calabria che ha dato il patrocinio si aprirà la prestigiosa iniziativa dell’associazione Child’s Friends per diffondere il documento di studio e proposta dell’Autorità Garante Nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza “La mediazione penale e altri strumenti di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile”. L’iniziativa accreditata dagli ordini professionali degli avvocati, degli assistenti sociali e degli psicologi sarà introdotta dall’ex parlamentare Marilina Intrieri -presidente di Child’s Friends e vedrà la relazione del presidente del tribunale per i minorenni dott Roberto di Bella sulla cultura della mediazione come forma di giustizia riparativa in tutte le fasi del procedimento penale minorile. Il seminario proseguira’ con autorevoli interventi di docenti universitari, giuristi, psicologi, assistenti sociali della giustizia minorile su buone prassi, strumenti stabili di coordinamento, criticità ed eventuali soluzioni operative. L’iniziativa è stata resa possibile e curata dal dott Rocco Chizzoniti psicologo del settore e relatore al seminario e dalla dssa Nancy Rizzi