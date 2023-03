Un pitbull ha azzannato una bimba di tre anni lunedì sera a Rodì Milici, comune in provincia di Messina. La bambina, subito soccorsa, è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina, dove è stata ricoverata in codice rosso con ferite alla testa. Nella notte è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, ma le sue condizioni destano preoccupazione. La piccola è attualmente ricoverata in terapia intensiva pediatrica in prognosi riservata