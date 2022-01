Sindaco Messina occupa molo per protesta contro Super green pass

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha passato la notte in una tenda al molo San Francesco a Messina come protesta per l’obbligo del Super Green pass per attraversare lo Stretto di Messina. Dopo aver chiesto l’intervento delle istituzioni e non aver ricevuto risposta, De Luca ha deciso un’occupazione a oltranza del molo: la richiesta è quella di consentire di attraversare lo Stretto anche solo con il tampone per motivi di lavoro o salute.