Akademia Sant’Anna completa il roster con la centrale Sara Anselmo

Arriva dal Piemonte l’ultimo rinforzo per Akademia Sant’Anna. È Sara Anselmo, centrale nata nel 1995 a Savigliano, in provincia di Cuneo, il rinforzo numero 12 del club messinese in vista del prossimo torneo di B1.

Terzo centrale in squadra insieme alla confermata Ambra Composto ed alla nuova arrivata Erika Dell’Ermo, la Anselmo nel suo trascorso pallavolistico si è fatta notare per grandi qualità a muro ed un’efficacia rilevante in attacco da primo tempo. Prime esperienze in Serie C con l’Alba Volley e con la Libellula Volley Bra, squadre con le quali colleziona rispettivamente una finale playoff ed una vittoria del campionato. Successivamente altre due stagioni con la Rivarolo Finimpianti sempre in Serie C, durante le quali ha guadagnato l’accesso ai playoff ed una vittoria della Coppa Piemonte. Ultima annata, infine, giocata con la maglia della Pallavolo Crotone in Serie B2 e terminata con l’accesso ai playoff per la B1 (non disputati a causa dell’emergenza sanitaria).

“Sono sicura che grazie alle mie nuove compagne potrò imparare tanto – queste le prime parole di Sara Anselmo, entusiasta e determinata in vista di questa nuova stagione a Messina – Non vedo l’ora di mettermi in gioco! Sono pronta per questa nuova esperienza e voglio godermela al massimo”.