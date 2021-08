Cassano Jonio (Cs) – Firme pro-autanasia, interviene movimento PRO LIFE

Raccolta firme pro-eutanasia patrocinata dal Comune, le esternazioni, pur condivise, di cui si è reso protagonista nei giorni scorsi Carlo Salvo, tra i soci più attivi e sensibili alle tematiche sociali, sono state espresse a titolo personale, senza coinvolgere ufficialmente il Movimento per la Vita.

È quanto fa sapere il Presidente del sodalizio Natale Bruno rispondendo al Primo Cittadino Gianni Papasso e sottolineando che il riferimento a Cassano, così come avvenuto per altre città come Reggio Calabria, era stato utilizzato per fare solo un esempio. Nel rispetto del principio di laicità dello Stato e di pluralità di opinioni – conclude Bruno – il Movimento Pro Life continuerà comunque la sua azione di mobilitazione e sensibilizzazione sui temi che riguardano il diritto alla vita e la dignità di ogni uomo, dal concepimento alla morte naturale, in netta alternativa ad altre visioni come quella rappresentata da quanti promuovono l’eutanasia, ovunque ve ne sia la necessità.