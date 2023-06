Crotone – Dal 16 giugno per tutta l’estate stop alle auto sul lungomare

Come annunciato negli scorsi giorni è stato predisposto un provvedimento più ampio, anche a seguito di concertazione dell’amministrazione con operatori commerciali per rendere fruibile il lungomare cittadino, la passeggiata dei crotonesi, per tutto il periodo estivo anche in considerazione degli eventi e delle iniziative che si terranno.

Con ordinanza dirigenziale è stata disposta la chiusura al transito veicolare del lungomare cittadino, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, nel tratto di via C. Colombo e via A. Gramsci compreso tra piazza Rino Gaetano e Piazzale Ultras, tutti i giorni, dalle ore 20.00 alle ore 02.00 del giorno successivo, dal 16 giugno 2023 al 17 settembre 2023

E’ stata disposta, inoltre, la chiusura al transito veicolare nel tratto di via Cristoforo Colombo compreso tra l’incrocio con via Antonio Piroso e piazza Rino Gaetano nel medesimo giorno e nel medesimo orario, consentendo l’accesso e la sosta al parcheggio di piazza Marinai d’Italia esclusivamente ai residenti e all’utenza delle attività commerciali presenti nel medesimo tratto di strada per il solo tempo strettamente necessario alle attività di acquisto.