Oltre 50 comunicatori coinvolti nel press tour del Consorzio Terre di Cosenza DOP. L’obiettivo? Un nuovo sistema enoturistico.

Emozioni, condivisioni, scoperte. 14 aziende coinvolte, 51 tra giornalisti, influencer e tour operator, 3 giorni di visite in cantine e vigne: sono questi i numeri del Press Tour organizzato dal Consorzio Terre di Cosenza Dop per creare un sistema enoturistico in cui tutti i protagonisti dialogano e collaborano tra di loro per accogliere al meglio i visitatori, garantendo la giusta narrazione dei valori alla base della Dop.

In giro, tra autobus e trattori, tra i vigneti e le bellezze naturali della nostra terra, i comunicatori coinvolti hanno avuto modo di toccare realmente con mano i tanti sforzi che aziende piccole e grandi stanno compiendo ogni giorno. Se non si comunica è come se non si fa nulla. Oltre le etichette, oltre le bottiglie, oltre le produzioni. Uomini e donne, giovani finalmente alla prima generazione, impegnati per promuovere il Consorzio Terre di Cosenza, insieme al presidente Demetrio Stancati ed a tutta una squadra di collaboratori.

Tre giornate intense, con focus sulla biodiversità, con il racconto dei produttori e le esperienze che nascondono storie e tradizioni emozionanti, con la preziosa presenza, tra gli altri, di Matteo Gallello, cofondatore del magazine Verticale e della rivista Bromio, conduttore di corsi e seminari sul vino in tutta Italia e Massimiliano Rella, giornalista, fotografo e comunicatore, collaboratore di riviste di turismo e di gastronomia e vino. Vino, sole, parole, racconti, fatica, emozioni, risate, assaggi, stupore, panorami, degustazioni, brio e tanto altro nel pacchetto che ognuno dei cosiddetti “comunicatori” si è portato a casa e che, certamente, rappresenta un seme che germoglierà presto. Da qui l’importanza di una comunicazione coesa e positiva di una Calabria che può volare alto.

Tante le aziende coinvolte che, grazie al loro impegno e alla loro passione, hanno reso il Press Tour indimenticabile ci sono: Vini Serracavallo, Azienda Agricola “Le Conche”, Terre di Balbia, La Peschiera, La Matina, Colacino Wine, Tenute Paese, Terre del Gufo, Cantine Giraldi&Giraldi, Cantina Rizzo, CantineViola, Ferrocinto, Tenuta Celimarro, Castello di Serragiumenta. Terre di Cosenza, dunque, sentori di Storia.

Attività realizzata con il contributo del MASAF, ai sensi del decreto direttoriale n. 553922 del 28 ottobre 2022 (cfr. par. 3.3 dell’allegato D al d.d. 302355 del 7 luglio 2022) – CUP J88H22001570008