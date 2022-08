Crotone – Tutto pronto per la Terza Edizione del Premio Aragona

La manifestazione, inserita nel programma estivo del Comune di Isola Capo Rizzuto, ha l’obiettivo di valorizzare e ringraziare chi si è distinto per impegno e risultati ottenuti nel campo medico-scientifico, nel sociale, nella legalità e nella cultura e che ha uno stretto legame con il territorio.

Padrino dell’importante kermesse il maestro orafo Michele Affidato, che ha realizzato l’opera che sarà donata ai premiati di questa terza edizione.

La serata sarà condotta dal giornalista Francesco Oliverio.

Quattro le personalità alle quali sarà consegnato il premio dell’edizione 2022:

– Leopold Saltuari, luminare della neurologia, tra i migliori al mondo nel suo campo e che, tra gli altri, ha seguito anche Michael Schumacher, nonché affezionato ospite di Le Castella;

– Mirko Cazzato, studente dell’anno in Italia grazie al suo movimento MoBasta che ha l’obiettivo di sensibilizzare il delicato tema del bullismo;

– Carmine Abate, tra i più grandi scrittori italiani, nato in Calabria porta in giro per il mondo in nome della nostra Regione;

– Luigi Crupi, ispettore di Polizia che è salito alla ribalta insieme alla sua squadra, ma anche con l’aiuto di volontari di protezione civile, per lo straordinario salvataggio in mare, a Le Cannella, di decine di migranti tra cui molti bambini.

Nel corso della serata saranno consegnati anche tre “Castelli Speciali” a personalità locali che si sono distinte in ambito nazionale:

– Antonio Macrillò, campione del mondo di Body Building;

– Giorgia Arena, protagonista della serie di successo Bang Bang Baby in onda su Amazon Prime;

– “Gli Occhi che parlano”, libro scritto da Luana Rizzo e Francesca Caiazzo.

La serata sarà allietata dalla musica dei The South Project e a seguire il grande evento musicale con DOLCENERA.

Appuntamento lunedì 22 agosto ore 20.00 Le Castella.