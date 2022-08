Cariati (Cs) – Il sindaco Greco: “OK medici cubani se migliora la sanità”

“Accordo Quadro tra la Regione Calabria e la Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. (CSMC S.A.) che prevede l’invio di circa 500 medici nelle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, l’auspicio è che la decisione del Presidente Roberto Occhiuto possa contribuire al miglior funzionamento delle strutture sanitarie regionali”.

È quanto dichiara il Sindaco Filomena Greco commentando, insieme all’assessore alla sanità Rosaria Bianco, le ultime azioni messe in campo dal Presidente e Commissario della Sanità calabrese Roberto Occhiuto che – come dallo stesso sono state motivate – servono a rispondere all’oggettiva difficoltà a reperire e ad assumere medici in Calabria.

“Condividiamo con il Governatore – prosegue il Sindaco – la necessità di dover gestire l’emergenza e garantire cure, prestazioni, servizi e assistenza territoriale senza chiudere reparti o ospedali, ma dotando i territori, come quello di Cariati, di presìdi fondamentali per garantire il diritto alle cure. Il nostro auspicio – conclude la Greco – resta ovviamente sempre quello di poter presto vedere finalmente l’Ospedale di Cariati riaperto e funzionante a garanzia del fondamentale diritto alla salute dei cittadini di questa parte di Calabria, ad oggi privi di risposte adeguate alla domanda sanitaria dei territori, soprattutto quelli interni”.