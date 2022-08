Crotone – PNRR: 2,2 milioni di euro per realizzare due Asili Nido

PNRR: 2,2 milioni di euro per realizzare due Asili Nido.

Uno nel quartiere Margherita e uno nel rione Fondo Gesù.

Grazie ai fondi del PNRR, a seguito graduatorie pubblicate sul portale del Ministero dell’Istruzione, il Comune di Crotone è risultato ammesso ai due finanziamenti.

Ulteriore tassello per l’amministrazione comunale, che porta a 23 i progetti finanziati nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza.

“Ancora un risultato importante, che va nella direzione dell’Amministrazione di riqualificare e servire le periferie. Grazie al finanziamento il quartiere Margherita e il rione fondo Gesù si doteranno di strutture comunali adibite ad asili nido. Ringrazio come sempre tutto il team, con quello appena ottenuto,a soli pochi giorni dalle risorse in ambito Sport, salgono a 30 milioni i finanziamenti dal PNRR ponendo la città di Crotone tra le più virtuose in Italia nel cogliere le opportunità offerte dal piano” dichiara l’assessore al PNRR Luca Bossi