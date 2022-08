Crotone – Irama, un live di grande successo

“Grande successo per il concerto di Irama”. È soddisfatto il sindaco di Isola Capo Rizzuto Maria Grazia Vittimberga dopo il concerto a Le Castella. “Un pubblico caloroso ha cantato e ballato sulle note del cantautore e rapper italiano nella bellissima location dell’Arena del Mare per il Le Castella Music Fest con una macchina organizzativa che ha funzionato alla perfezione. Un evento che ha avuto soprattutto una ricaduta economica importante sul territorio confermando ancora una volta la bontà del nostro programma estivo. Un altro tassello importante per il turismo sulle nostre coste che da quest’anno possono contare – ribatte la Vittimberga – su quattro spiagge insignite della Bandiera Blu”.

“Siamo consapevoli – conclude il primo cittadino – di aver intrapreso la strada giusta, come avevamo già visto con Arisa, Mario Biondi e Giorgio Panariello, i grandi nomi muovono l’economia e finita questa stagione inizieremo già a lavorare alla prossima. Intanto continuiamo a goderci questa con Biagio Izzo, Fabrizio Moro, i The Kolors e poi lo stage con Kledi, inoltre potrebbe esserci una sorpresa anche il 22 agosto al Premio Aragona”.