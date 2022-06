Crotone – La Crescendo campione provinciale Pulcini

La Crescendo ha vinto il campionato provinciale Pulcini Calcio a 5. I ragazzini 2011 di mister Nino De Santis si sono imposti sulle altre squadre della provincia crotonese.

Un campionato avvincente che ha visto i piccoli calciatori in erba impegnarsi e divertirsi, che poi è la cosa più importante in queste competizioni e a questa età.

La Crescendo, la cui scuola calcio ha mosso i suoi primi passi nel 2014, sta cominciando a raccogliere i frutti del lavoro che il team di tecnici guidati da Nino De Santis mette quotidianamente a servizio di questi bambini.

È notizia di queste settimane l’affiliazione della Crescendo all’ Empoli Academy. La squadra, in questi giorni, è impegnata nel torneo “Empoli Academy Experience” a Castel di Sangro.

Tre le squadre Crescendo presenti in Umbria: Piccoli amici (2014-15); Primi Calci (2012-13); e Pulcini (2011-12).