Lanciano la droga dall’auto in corsa, due arresti

Nel tardo pomeriggio del 19 febbraio u.s., i Carabinieri della Stazione di Casabona hanno sottoposto a controllo G. F., 45 enne, e S. A., 41enne, entrambi con precedenti di polizia.

In particolare, gli uomini, sorpresi da una pattuglia intenta a svolgere un preordinato servizio perlustrativo, mentre stavano percorrendo una via del centro cittadino a bordo di un’autovettura di proprietà e condotta da G. F., alla vista degli operanti, che si stavano apprestando a fermarli per effettuare una normale verifica alla circolazione stradale, lanciavano dal finestrino posto al lato del passeggero un involucro.

I militari, accortisi e insospettitisi per l’insolito gesto, hanno immediatamente bloccato gli occupanti del veicolo e iniziato le ricerche di quanto poco prima eiettato, trovando nello stesso luogo una confezione, risultata contenere un imprecisato quantitativo di polvere bianca in cristalli.

Dopo aver condotto G. F. e S. A. in caserma per le successive verifiche, i Carabinieri hanno appurato che all’interno dell’involucro si trovavano poco più di 31,00 grammi di “cocaina” pura, ancora in sasso, e dunque esteso le perquisizioni anche alle loro abitazioni, rinvenendo in quella di S.A. un bilancino elettronico di precisione occultato in un cofanetto e in quella di G. F. una modica quantità di “marijuana”.

Al termine delle attività, le droga e lo strumento elettronico ritrovati sono stati sottoposti a sequestro penale, mentre i due uomini arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, condotti presso le loro rispettive dimore in regime di arresti domiciliari e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria crotonese, in attesa dell’udienza di convalida, che si svolgerà nei prossimi giorni.