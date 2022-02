La Calabria prenderà parte a Fruit Logistica

Anche la Calabria prenderà parte, dal 5 al 7 Aprile, a Fruit Logistica, la manifestazione leader dell’ortofrutta a livello mondiale, che come ogni anno si tiene a Berlino.

L’iniziativa è stata promossa dal dipartimento Agricoltura della Regione, che su impulso dell’assessorato regionale all’Agricoltura ha pubblicato una manifestazione d’interesse – disponibile sul portale istituzionale www.regione.calabria.it – rivolta prioritariamente ai consorzi di tutela ed alle organizzazioni di produttori riconosciute sul territorio calabrese, appartenenti al comparto ortofrutta, al fine di favorirne la partecipazione alla piattaforma globale berlinese, un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore ortofrutticolo internazionale: collaudato luogo di incontro di buyer, fornitori di profitti e servizi internazionali che ogni anno si scambiano conoscenze sulle tendenze e sulle innovazioni del comparto, sui prodotti e sui servizi, nell’ultima edizione pre-pandemia (quella del 2020) Fruit Logistica ha ospitato oltre 3.300 espositori in rappresentanza di 91 Paesi e circa 73.000 visitatori.

“La partecipazione alla kermesse tedesca – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – è un altro tassello che va ad aggiungersi al mosaico della promozione su scala internazionale delle eccellenze di Calabria, secondo le direttrici fissate dal governo regionale e dal presidente Occhiuto. Uno strumento essenziale non solo per far conoscere sempre più oltre confine le nostre perle agroalimentari e consolidare la presenza delle aziende calabresi sui mercati internazionali, ma anche per confrontarsi sugli aspetti dell’innovazione e della sostenibilità del settore dei prodotti freschi, favorendo la condivisione delle esperienze di ricerca ed il trasferimento di metodi e risultati ottenuti dal mondo agricolo”.

Le aziende interessate alla partecipazione dovranno compilare il modello di domanda di adesione allegato e trasmetterlo, entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale della Regione Calabria, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it.

Qualora le manifestazioni d’interesse dovessero superare la soglia dei posti a disposizione, si procederà alla selezione dei partecipanti attraverso la definizione di una graduatoria basata sul possesso di requisiti di storicità, in termini di presenza all’evento fieristico presso lo stand organizzato dalla Regione Calabria negli ultimi cinque anni, e di fatturato conseguito nel periodo 2017 – 2019.