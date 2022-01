Maltratta la moglie, arrestato 75enne

I Carabinieri della Stazione di Cutro hanno dato esecuzione a un’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere, eseguita nei confronti di A. G., 75enne, pensionato, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Crotone. All’anziano è stato contestato il reato di “maltrattamenti in famiglia” nei confronti della moglie convivente, 75enne.

L’odierno provvedimento scaturisce da un’indagine, avviata dai Carabinieri del suddetto Reparto nel corrente mese, a seguito di un intervento effettuato presso l’abitazione dei coniugi, su richiesta della donna, che aveva lamentato di essere stata aggredita dal marito per futili motivi. Determinante è risultata la successiva escussione della malcapitata, svolta dai militari con tutte le cautele, le prescrizioni e le garanzie previste per le presunte vittime di maltrattamenti domestici, indicate nel “Codice Rosso”, la quale ha denunciato di vivere ormai da anni una situazione familiare connotata da continue pressioni, minacce e aggressioni sia verbali che fisiche da parte dal marito, riferendo di averlo già querelato per analoghi fatti nel 2013 e di aver ritirato la denuncia nella speranza che cambiasse atteggiamento. A corroborare e riscontrare, infine, la narrazione della vittima hanno contribuito le escussioni dei familiari e delle altre persone in grado di riferire su alcuni dei fatti denunciati.

L’operazione odierna conferma l’attenzione investigativa dell’Arma nel contrasto ai reati contro la persona, in particolare a quelli contro i soggetti più deboli o avvenuti in ambito familiare, potenzialmente forieri di più gravi e imprevedibili sviluppi, che necessitano di essere tempestivamente fermati sul nascere grazie all’indispensabile collaborazione delle vittime.