Si ride, e tanto, con “I Soldi Spicci”, al Teatro Comunale di Catanzaro

Si ride, e tanto, con “I Soldi Spicci”, al secolo Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, travolgenti artisti palermitani che firmano la regia dello spettacolo “Chi dice donna dice camion” andato in scena nei giorni scorsi al Teatro Comunale di Catanzaro, nel centro del centro storico diretto da Francesco Passafaro.

Con questa esilarante performance, “I Soldi Spicci” compiono un ulteriore passo in avanti nel proprio sorprendente percorso artistico che li ha visti protagonisti anche sui canal social, Facebook e Youtube, dove continuano a registrare milioni di visualizzazioni.

Il nuovo testo, scritto da Annandrea e Claudio in collaborazione con Salvo Rinaudo, ripercorre in chiave comica la storia degli equilibri di coppia da Adamo ed Eva fino ai nostri giorni, evidenziando la netta superiorità femminile. Già nei nostri progenitori biblici emergono le caratteristiche della coppia moderna, con Eva che lamenta la scarsa mascolinità di Adamo. La donna, continuamente sotto stress anche per le diete a cui ciclicamente si sottopone, scarica sull’uomo le sofferenze e le privazioni patite. Parafrasando il titolo della brillante pièce, la donna è come un camion che travolge l’uomo, trascinandolo in situazioni al limite. Nonostante ciò però una vita senza una donna sarebbe inimmaginabile per l’uomo. Con ironia e leggerezza, quindi, il duo comico racconta la moderna coppia millennial e, al loro interno, i rispettivi ruoli maschile e femminile. Il risultato è anche un veritiero spaccato sociale che offre interessanti spunti di riflessione per lo spettatore.

Archiviata la tappa de “I Soldi Spicci”, il Teatro Comunale si prepara ad altri importanti e coinvolgenti appuntamenti: ha già registrato il tutto esaurito, lo spettacolo dedicato a Vasco Rossi, Vasco Rossi Show tribute band and friends che andrà in scena venerdì 4 febbraio alle 21.30 e in replica sabato 5 febbraio.

Anche il Teatro Incanto si prepara ad accogliere il proprio pubblico nella data di febbraio della rassegna “Domenica d’Incanto” con lo spettacolo “Ditegli sempre sì”, di Eduardo De Filippo con la regia di Francesco Passafaro in programma per sabato 26 e domenica 27 febbraio: una commedia apparentemente divertentissima ma che in realtà fa riflettere, come nello stile tipico di Eduardo, che scriveva osservando attentamente la sua realtà locale e facendola diventare universale.