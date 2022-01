Crotone – Tamponi molecolari in modalità drive-in, predisposto il calendario per il territorio provinciale

A seguito della richiesta inoltrata nei giorni scorsi per la predisposizione della somministrazione dei tamponi molecolari in modalità drive-in per l’intero territorio provinciale, per far fronte alla crescente richiesta e necessità di tracciamento delle persone risultate positive al tampone antigenico, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha accolto la proposta ed ha già iniziato l’attività di somministrazione nei territori.

“Ringrazio l’Asp di Crotone – ha sottolineato il Presidente della Provincia Sergio Ferrari – per la disponibilità e la collaborazione dimostrata, e per aver accolto la proposta e aver messo in campo le azioni necessarie per rendere attuabile il servizio nel breve termine. Ringrazio i Sindaci del territorio per aver condiviso e lavorato insieme per la redazione della proposta e per quanto in questa fase così delicata stanno facendo per la tutela e la cura delle proprie comunità. L’emergenza pandemica richiede senso di responsabilità da parte di tutti noi, oltre che spirito collaborativo e rispetto delle regole e dei protocolli per poter arginare la diffusione dei contagi. Rimane di primaria importanza proseguire con la campagna vaccinale.”

Calendario delle date previste per il drive-in molecolare:

Settimana dal 10 al 15 gennaio 2022

Lunedì: Isola di Capo Rizzuto

Martedì: Rocca di Neto

Mercoledì: Attività di laboratorio (salvo diverse indicazioni)

Giovedì: Petilia Policastro

Venerdì: Strongoli – Melissa

Sabato: Pallagorio – Verzino – San Nicola – Carfizzi – Umbriatico

Settimana dal 17 al 22 gennaio 2022

Lunedì: Crotone

Martedì: Crotone

Mercoledì: Crucoli – Cirò

Giovedì: Caccuri – Cerenzia – Castelsilano

Venerdì: San Mauro Marchesato – Santa Severina – Roccabernarda

Sabato: Casabona – Belvedere d Spinello