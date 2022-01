L’Asp di Cosenza avvia la procedura di sospensione dei dipendenti no vax

L’Asp di Cosenza ha avviato la procedura di sospensione per una ventina di dipendenti, tra sanitari ed amministrativi, a causa della somministrazione non effettuata del vaccino contro il Covid 19.

Tra questi vi sono tre dirigenti medici, un medico di medicina generale, tre infermieri, un tecnico di laboratorio, un tecnico di radiologia e sei impiegati amministrativi.

Secondo le decisioni del direttore amministrativo Francesco Marchitelli, alcuni sono stati revocati già dallo scorso mese di ottobre. L’Azienda sanitaria cosentina ha dato la possibilità di un determinato tempo per consentire ai non vaccinati la produzione della documentazione che certificasse la vaccinazione o l’impossibilità, per chi avesse qualche motivazione, a riceverla. Ma solo un esiguo numero di dipendenti no vax ha poi deciso di vaccinarsi.