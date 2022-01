Crotone, Polizia Locale sanziona per abbandono rifiuti ingombranti nel territorio

E’ costante il controllo del territorio da parte degli uomini del Comando di Polizia Locale coordinato dal comandante Francesco Iorno.

In particolare il Nucleo Operativo Ambientale, con l’ausilio delle foto trappole dislocate nei quartieri, sta elevando sanzioni per abbandono di rifiuti ingombranti sul territorio o nei pressi dei cassonetti per i rifiuti solidi urbani.

Oltre a sanzioni elevate per difforme conferimento di rifiuti differenziati in orari e giornate non consentite, due sono state elevate a carico di G.P. del 1968 e P.G. del 1946 che, in modo indiscriminato, abbandonavano su area pubblica rifiuti di ogni genere ed in particolare fusti di abete ed addobbi natalizi.

Il luoghi dove sono avvenute le infrazioni, come altre numerose aree della città, sono costantemente monitorati con sistemi di ripresa.

Anche questi materiali possono e debbono essere consegnati presso le isole ecologiche.

Il Comando di Polizia Locale, oltre ad esortare ad evitare gesti che denotano scarso senso civico, invita ancora una volta a consegnare i rifiuti ingombranti alle due isole ecologiche cittadine